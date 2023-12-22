Эксперт рассказал, как собирать березовый сок

По его словам, самый вкусный нектар дают деревья на возвышенности.

Эксперт по экипировке и путешественник Михаил Ярин рассказал, как собирать березовый сок. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "360".

По словам путешественника, необходимо иметь маленькое сверло на 5 мм, просверлить дырочку в стволе дерева и вставить в нее трубку, после чего сок побежит по ней бутылку. Он подчеркнул, что после сбора следует замазать дырку, которая впоследствии сама зарастет. Ярин уточнил, что ствол дерева, откуда собирают сок, должен быть здоровым. Эксперт добавил, что самый вкусный нектар дают деревья на возвышенности.

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