Депутат Чернышов высказался о возможном ответе России на теракт в "Крокусе"

Он подчеркнул, что многие страны жаждут уничтожения России.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов высказался о возможном ответе России на теракт в "Крокус Сити Холле". Об этом он сообщил в интервью телеканалу "360".

По его словам, многие страны жаждут уничтожения России. Чернышов отметил, что при помощи завершения спецоперации и мести организаторам теракта можно будет поставить точку в этом вопросе. Также депутат заявил, что на самом деле никто в мире не любит США из-за их статуса сильного гегемона.

Ранее депутат Чернышов заявил, что элиты недружественных стран участвуют в мировых процессах.

Фото: crocus-hall.ru