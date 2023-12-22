Депутат Чернышов заявил, что элиты недружественных стран участвуют в мировых процессах

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов заявил, что элиты недружественных стран участвуют в мировых процессах. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".
По его словам, талант этих элит разрушает их же страны. Он подчеркнул, что после Украины они пытались провернуть кровавый переворот в Казахстане и Белоруссии. Чернышов добавил, что элиты намерены брать под свой контроль правительства целых стран.
Ранее метеоролог Вильфанд заявил, что в Москве ожидается летняя погода.
Фото: Piter.tv
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