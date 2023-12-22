Метеоролог Вильфанд заявил, что в Москве ожидается летняя погода

По словам эксперта, ближайшая неделя в столице станет особенно теплой.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москве ожидается летняя погода. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, ближайшая неделя в столице станет особенно теплой. Он уточнил, что теплые воздушные массы придут в Москву и Московскую область со стороны Средиземного моря и из южных акваторий Атлантики. Вильфанд отметил, что в середине недели ожидается июньская погода, а температура воздуха поднимется до +23 градусов.

Ранее мы сообщали, что в Самарской области при эвакуации перевернулась лодка с детьми.

Фото: Piter.tv