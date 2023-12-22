В Самарской области при эвакуации перевернулась лодка с детьми

Лодка наткнулась на дерево.

В Самарской области при эвакуации перевернулась лодка, в которой находилось несколько человек, включая людей. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на одну из пострадавших.

Инцидент произошел днем 7 апреля возле села Полудни, откуда эвакуировали людей из-за подтопления паводками. Во время спасательной операции одна из лодок перевернулась после того, как наткнулась на дерево. Женщина рассказала, что среди тех, кто был на лодке, оказались двое детей, в том числе ее дочь-подросток. Она подчеркнула, что всех спасли, а на детях были спасательные жилеты.

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Фото: pxhere.com