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Адвокат Горшков сообщил, в каких местах можно жарить шашлык
Сегодня, 13:44
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Адвокат Горшков сообщил, в каких местах можно жарить шашлык

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По словам эксперта, условия для готовки мяса не должны мешать соседям.

Адвокат правового центра "Человек и закон" Сергей Горшков сообщил, в каких местах можно жарить шашлык. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, разводить костер для шашлыка на своей территории не запрещено. При этом Горшков отметил, что условия для готовки мяса не должны мешать соседям. Он уточнил, что дым от костра не должен идти в их сторону. Адвокат добавил, что необходимо обеспечить соответствующие меры противопожарной безопасности.

Ранее эксперт дал рекомендации для тех, кто не хочет попасть в ДТП на электросамокате.

Фото: pxhere.com

Теги: адвокат, мнение эксперта, сергей горшков, шашлык
Категории: Лента новостей, Новости России,

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