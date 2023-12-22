Эксперт дал рекомендации для тех, кто не хочет попасть в ДТП на электросамокате

Антон Шапарин раскрыл подробности нового законопроекта, регулирующего ПДД для СИМ.

C 2023 года существуют правила дорожного движения для средств индивидуальной мобильности (СИМ), к которым, помимо электросамокатов, также относятся гироскутеры, электроскейтборды, моноколеса, сигвеи. В частности, законодательство страны разрешает кататься на СИМ на максимальной скорости в 25 километров в час. При этом нельзя двигаться по автомагистралям, обочинам дорог, обгонять или объезжать другие транспортные средства. Водители СИМ, выезжая из жилой зоны или пересекая дорогу вне перекрестка, обязаны уступать дорогу всем участникам движения. При этом у пешеходов в любых ситуациях остается приоритет перед СИМ. Соответствующие правила напомнили журналисты телеканала "360". Воспользоваться СИМ можно по правой части, обочине проезжей части на выделенных для велосипедов полосам, хотя приоритет движения останется у велосипедистов, а также на пешеходных зонах и тротуарах. Водитель должен соблюдать условия, при котором СИм не может превышать вес в 35 килограммов. Дети до 14 лет могут пользоваться СИМ только в сопровождении взрослых, а передвигаться только по тротуарам и велодорожкам.

В настоящее время Государственная Дума рассматривает законопроект об обязательной регистрации СИМ и снабжении этого вида транспорта номерами. Депутаты отмечают, что до конца тееущего года профильное министерство собирается подготовить проект поправок к КоАП по усилению ответственности для водителе-нарушителейй. В частности, в ПДД появятся требования по стоянке и остановки СИМ.

Разработали пакет законопроектов, который установит регистрацию электросамокатов за конкретным человеком на "Госуслугах". <…> Можно будет использовать камеру для контроля скоростного режима и того, где самокат используется. Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза

В настоящее время федеральное Пправительство поддержало законопроект о новых штрафах для водителей СИМ. Политик и чиновники полагают, что за нетрезвое управление нужно заплатить до 30 тысяч рублей, а отказ от медицинского освидетельствования с водителя СИМ потребуют еще 30 тысяч. По статье за превышение скорости человека оштрафуют на сумму до пяти тысяч, за катание нескольких человек на одном электросамокате или велосипеде — до трех тысяч. Перевозка несовершеннолктних на самокате будет грозить нарушителям штрафом в пять тысяч рублей. В том случае, если водитель бросит СИМ на месте аварии, то его также заставят заплатить до пяти тысяч рублей. При отказе от остановки по требованию правоохранительных органов — до 800 рублей.

В Петербурге в пользу 62-летнего самокатчика взыскали 700 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Фото: Piter.tv