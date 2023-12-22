В Петербурге в пользу 62-летнего самокатчика взыскали 700 тысяч рублей компенсации морального вреда

В 2021 году его сбил погрузчик Volvo.

Прокуратура Василеостровского района взыскала в пользу 62-летнего самокатчика 700 тысяч рублей компенсации морального вреда. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Петербуржец утром 13 мая 2021 года пострадал в ДТП. В электросамокат под его управлением въехал погрузчик Volvo, принадлежащий СПб ГУДП "Центр", водитель которого, выезжая с внутренней территории предприятия в сторону проезжей части на переулке Декабристов, проявил невнимательность и не уступил дорогу мужчине.

В результате ДТП самокатчик получил тяжкие телесные повреждения, в течение года после происшествия проходил реабилитацию. Водитель погрузчика судом был лишен свободы на 3 года условно с испытательным сроком 2 года.

Однако потерпевший не получи компенсацию за понесенный ущерб. Прокуратурой района в интересах петербуржца в суд было предъявлено исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда.

Судом с СПб ГУДП "Центр" взыскана компенсация морального вреда в размере 700 тысяч рублей.

В Петербурге в этом сезоне электросамокатов станет на 10 тысяч штук больше.

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