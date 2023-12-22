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В Петербурге электросамокатов станет на 10 тысяч штук больше
Сегодня, 13:40
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге электросамокатов станет на 10 тысяч штук больше

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В 2023 году их было 37 тысяч, а в 2024 году будет 47 тысяч.

В Северной столице в предстоящем сезоне  операторы планируют увеличить количество электросамокатов на 10 тысяч штук. Об этом рассказал председатель ЗакСа Петербурга Александр Бельский.

По словам Бельского, в 2023 году их было 37 тысяч, а в 2024 году будет 47 тысяч. Он отметил, что операторы кикшеринга также закупают модели самокатов, которые могут ограничивать езду вдвоем.

Редакция Piter.TV узнала у петербуржцев на улицах города, как они относятся к электросамокатам. Мнения горожан разделились - большинство опрошенных выступают за введение более жестких стандартов перемещения данного вида транспорта по Северной столице. Особенно в тех случаях, когда самокаты движутся по тротуарам.

Фото: Piter.tv

Теги: электросамокаты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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