В Петербурге электросамокатов станет на 10 тысяч штук больше

В 2023 году их было 37 тысяч, а в 2024 году будет 47 тысяч.

В Северной столице в предстоящем сезоне операторы планируют увеличить количество электросамокатов на 10 тысяч штук. Об этом рассказал председатель ЗакСа Петербурга Александр Бельский.

По словам Бельского, в 2023 году их было 37 тысяч, а в 2024 году будет 47 тысяч. Он отметил, что операторы кикшеринга также закупают модели самокатов, которые могут ограничивать езду вдвоем.

Редакция Piter.TV узнала у петербуржцев на улицах города, как они относятся к электросамокатам. Мнения горожан разделились - большинство опрошенных выступают за введение более жестких стандартов перемещения данного вида транспорта по Северной столице. Особенно в тех случаях, когда самокаты движутся по тротуарам.

Фото: Piter.tv