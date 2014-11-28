В Петербурге начался сбор подписей для выборов в ЗакС

Для регистрации партийного списка непарламентским партиям необходимо собрать не менее 20 190 подписей избирателей.

В Петербурге стартовала кампания по сбору подписей для выдвижения кандидатов в Законодательное собрание восьмого созыва. Выборы пройдут 20 сентября. Партии, не имеющие представительства в федеральном парламенте, для регистрации своего списка должны собрать не менее 20 190 подписей избирателей — это 0,5 процента от общего числа избирателей, которых в городе насчитывается более 4,04 миллиона.

При этом допускается сдать до 22 209 подписей с 10-процентным запасом. Однако часть автографов могут признать недействительными при проверке, и тогда список могут не зарегистрировать. Крайний срок подачи подписей в Горизбирком — 18 июля.

Первыми к сбору приступили "Зеленые". 23 июня их сборщики (более 240 человек) вышли на улицы, в парки, скверы и к станциям метро. Депутат Марина Шишкина, возглавляющая общегородскую часть списка, отметила, что в Петербурге много эковолонтёров и людей, которым важна экологическая повестка, поэтому партия берётся за сбор без страха.

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Фото: Piter.TV