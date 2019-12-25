На Урале 12-летнему школьнику отрезало ногу поездом

В результате мальчик получил черепно-мозговую травму и травматическую ампутацию левого бедра.

В Екатеринбурге подросток сорвался с крыши грузового вагона и попал под колеса железнодорожного состава. Зацепер лишился ноги, сообщила пресс-служба региональной транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, 12-летний школьник после классного часа 1 сентября отправился на пути со своими друзьями. Подростки зацепились за вагон грузового поезда, но во время движения мальчик сорвался с обвшивки вагона. В результате он получил черепно-мозговую травму и травматическую ампутацию левого бедра. Правоохранительные органы проводят проверку обстоятельств происшествия.

Пострадавший учится в лицее на Уралмаше. По словам его одноклассников, мальчик не увлекался экстримом, а предпочитал спокойные игры во дворе.

Ранее мы сообщали, что 13-летний зацепер попал под колеса электрички возле станции Генерала Омельченко в Петербурге.

Фото: Piter.TV