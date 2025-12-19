  1. Главная
Юный зацепер попал под колеса электрички возле станции Генерала Омельченко
Сегодня, 10:57
При движении состава он не удержался и упал на рельсы.

В Ленобласти транспортная полиция проводит проверку по факту травмирования подростка на станции Генерала Омельченко. Об этом рассказали в УТ МВД России по СЗФО 3 февраля. 

В минувшие выходные 13-летний юноша зацепился за межвагонное пространство электропоезда, который следовал из Петербурга в Лугу, во время остановки на станции Толмачево. Таким образом мальчик хотел доехать до конечной. При движении состава он не удержался и упал на рельсы. Пострадавшего госпитализировали в больницу. 

В отношении родителя составлен административный протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: зацепера из Петербурга сняли с электрички на станции Девяткино. 

Фото: Piter.TV 

Теги: зацепер, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

