Юный зацепер попал под колеса электрички возле станции Генерала Омельченко

При движении состава он не удержался и упал на рельсы.

В Ленобласти транспортная полиция проводит проверку по факту травмирования подростка на станции Генерала Омельченко. Об этом рассказали в УТ МВД России по СЗФО 3 февраля.

В минувшие выходные 13-летний юноша зацепился за межвагонное пространство электропоезда, который следовал из Петербурга в Лугу, во время остановки на станции Толмачево. Таким образом мальчик хотел доехать до конечной. При движении состава он не удержался и упал на рельсы. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

В отношении родителя составлен административный протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее на Piter.TV: зацепера из Петербурга сняли с электрички на станции Девяткино.

Фото: Piter.TV