В Тюмени столкнулись пять автомобилей

Одна из машин в результате аварии загорелась.

В Тюмени произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участие пяти легковых автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.

Инцидент произошел 29 августа. По данным ведомства, водитель BMW не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения на мосту и совершил столкновение с четырьмя другими автомобилями. Одно из транспортных средств в результате аварии загорелось.

В ДТП пострадали шесть человек. У троих из них были выявлены тяжелые травмы. В настоящее время выясняются обстоятельства аварии. На месте происшествия работают спасатели МЧС.

Ранее на Выборгском шоссе пешеход погиб под колесами байка.

Видео: ВК/С Тюмень