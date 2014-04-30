На Выборгском шоссе пешеход погиб под колесами байка

Байкер тоже получил серьезные травмы.

В субботу, 28 августа, на Выборгском шоссе произошло смертельное ДТП. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Несчастье произошло рядом с СНТ "Лесное-1" в Ленобласти. Перебегавший дорогу в неположенном месте пешеход попал под колеса мотоцикла. От удара он пролетел несколько метров над асфальтом и рухнул на землю. Мужчина погиб на месте аварии. Мотоциклист оказался в больнице. Он находится в состоянии средней степени тяжести.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на проспекте Большевиков в серьезной аварии перевернулся грузовик.

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