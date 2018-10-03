На проспекте Большевиков в серьезной аварии перевернулся грузовик

По предварительным данным, водитель фургона получил травмы средней степени тяжести.

В субботу, 28 августа, в Петербурге у станции метро "Улица Дыбенко" перевернулся грузовой автомобиль "Газель" на проезжей части. Это произошло в результате дорожной аварии на проспекте Большевиков. Об этом сообщили очевидцы в социальной сети "Вконтакте".

На кадрах фото можно увидеть, что кроме перевернутого грузовика есть и черный автомобиль Nissan, который пробил разделительное ограждение и застрял посередине проезжей части. По предварительным данным, водитель фургона получил травмы средней степени тяжести. На место происшествия приехали две машины скорой помощи и пожарные. Также работают сотрудники ГИБДД.

На данный момент выясняются все причины произошедшего.

Ранее на Московском шоссе образовалась пробка из-за дерущихся водителей.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб