У станции "Проспект Большевиков" перевернулась бетономешалка. На месте ДТП образовалась пробка

Предварительно, пострадавших нет.

У станции метро "Проспект Большевиков" в Невском районе Петербурга днем 16 апреля опрокинулся автобетоносмеситель. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

По словам горожан, "когда грузовой автомобиль поворачивал, его подрезала "легковушка", водитель проманеврировал, и бетономешалка перевернулась". На проезжую часть из резервуара вылился бетон.

Очевидцы отмечают, что на месте ДТП уже работают пожарные, полицейские и "скорая" помощь. Предварительно, пострадавших нет, передает 78.ru.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", после аварии встали водители, проезжающие на Российском проспекте, проспектах Большевиков и Пятилеток.

Ранее на Piter.TV: возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП на Литейном мосту.

Видео, фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург