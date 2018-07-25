Водитель не справился с управлением и бетономешалка перевернулась на бок. На помощь пришел водитель крана.

Вечером 25 июля на Витебском проспекте перевернулась бетономешалка. Как сообщает мобильный корреспондент, водитель не смог справиться с управлением. На кадрах видео видно, как трое мужчин пытаются накинуть специальные тросы на машину для того, чтобы кран смок поднять ее.

Как сообщает очевидец произошедшего, никто не пострадал. Более того этот инцидент не помешал даже плотному потоку машин. Отметим, что на кадрах можно заметить, что бетономешалка завалилась на бок именно на проезжую часть.

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