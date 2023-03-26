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В аварии в Колпино перевернулась "Газель"

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Пострадал мужчина-пешеход.

Полицейские проводят проверку обстоятельств аварии с перевернувшейся "Газелью" в Колпино. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Правоохранителям 11 июля поступила информация о ДТП с перевернувшимся автомобилем "Газель" на перекрестке улиц Ремизова и Красной. На месте происшествия сотрудники ДПС установили, что отечественный микроавтобус, двигаясь по Красной улице, задел по касательной машину Mitsubishi, которая двигалась в попутном направлении. В результате столкновения "Газель" выехала на тротуар и перевернулась, задев при этом пешехода.

Пострадавшего 57-летнего мужчину госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что пятиклассница на самокате пострадала в ДТП с грузовиком в Стрельне.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Теги: дтп в колпино, перевернулась газель
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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