В аварии в Колпино перевернулась "Газель"

Пострадал мужчина-пешеход.

Полицейские проводят проверку обстоятельств аварии с перевернувшейся "Газелью" в Колпино. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранителям 11 июля поступила информация о ДТП с перевернувшимся автомобилем "Газель" на перекрестке улиц Ремизова и Красной. На месте происшествия сотрудники ДПС установили, что отечественный микроавтобус, двигаясь по Красной улице, задел по касательной машину Mitsubishi, которая двигалась в попутном направлении. В результате столкновения "Газель" выехала на тротуар и перевернулась, задев при этом пешехода.

Пострадавшего 57-летнего мужчину госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти