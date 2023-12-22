В Колпино водитель Ford Focus сбил 13-летнего самокатчика

В результате ДТП учащегося 6 класса госпитализировали в медицинское учреждение в состоянии средней степени тяжести с травмами.

В Колпино у дома 36 по улице Пролетарской 6 апреля 47-летний водитель Ford Focus сбил 13-летнего шестиклассника. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Управлявший иномаркой наехал на подростка при движении по парковочной площадке. Отмечается, что школьник передвигался на электросамокате.

В результате ДТП учащегося 6 класса госпитализировали в медицинское учреждение в состоянии средней степени тяжести с травмами. Полицейские проводят проверку обстоятельств произошедшего.

Ранее на Piter.TV: две женщины пострадали от наезда электросамокатов в Петербурге.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)