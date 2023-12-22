Две женщины пострадали от наезда электросамокатов в Петербурге

Инциденты произошли 1 и 2 апреля.

С началом нового сезона кикшеринга жители Петербурга стали получать травмы от электросамокатов. Особенно часто пользователи индивидуальных средств передвижения задевают ноги пешеходов.

Так, 2 апреля после полуночи в больницу обратилась пенсионерка, которую сбил самокат. На нём передвигались две девушки: инцидент произошёл на пешеходном переходе на Ленинском проспекте. В результате женщина получила переломы нескольких костей правой стопы.

В понедельник вечером на Парашютной улице пострадала 24-летняя девушка. Молодой человек на жёлтом электросамокате проехал по её ноге на пешеходной дорожке. Врачи диагностировали ей повреждение двух сухожилий левой стопы.

Ранее мы сообщили о том, что мужчина упал с самоката и сломал шею в Пушкине.

Фото: Piter.TV