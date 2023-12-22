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Мужчина упал с самоката и сломал шею в Пушкине
Сегодня, 9:53
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Мужчина упал с самоката и сломал шею в Пушкине

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Бригада врачей оперативно доставила пострадавшего в реанимационное отделение.

Житель города Пушкин попал в реанимацию после прогулки на электросамокате. Об этом стало известно  Piter.TV.

Происшествие случилось на шоссе Подбельского. По неизвестной причине тридцатидевятилетний мужчина упал с двухколёсного средства индивидуальной мобильности (СИМ) и сломал шею. Бригада врачей оперативно доставила пострадавшего в реанимационное отделение.

Состояние пациента оценивается как крайне тяжёлое. Предварительно у него диагностированы сотрясение головного мозга и перелом шейного отдела позвоночника.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге установлена личность самокатчика, который сбил мальчика в Московском районе.

Фото: Piter.TV

 

Теги: происшествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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