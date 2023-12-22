В Петербурге установлена личность самокатчика, который сбил мальчика в Московском районе

Директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман сообщила, что пользователь сервиса аренды СИМ выехал на дорогу и совершил наезд на ребенка вне пределов зоны перехода.

Вечером 31 марта на пересечении улиц Звездной и Ленсовета управлявший электросамокатом петербуржец сбил шестилетнего ребенка. Сервис аренды средств индивидуальной мобильности (СИМ) заблокировал его аккаунт и передал детали поездки правоохранителям, пишет "Фонтанка" 1 апреля.

Директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман сообщила, что пользователь сервиса аренды СИМ выехал на дорогу и совершил наезд на ребенка вне пределов зоны перехода. Сервис оштрафовал жителя города, его аккаунт заблокировали. Помимо этого, данные петербуржца передали полицейским для проведения проверки.

Шестилетний мальчик переходил проезжую часть с мамой. Около пешеходного перехода его сбил электросамокатчик. Ребенок ударился головой, и после оказания медицинской помощи его отпустили домой.

Ранее мы рассказывали о том, что самокатчик сбил девушку на Малой Митрофаньевской улице.

Фото: Piter.TV