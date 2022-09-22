Бастрыкин поручил повторно возбудить уголовное дело после наезда курьера на самокате на 68-летнюю петербурженку

Доставщик еды на самокате наехал на шедшую по тротуару 68-летнюю горожанку, а в ответ на замечание ударил ее и скрылся.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил повторно возбудить уголовное дело по факту причинения телесных повреждений пожилой женщине водителем самоката в Петербурге. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства 26 июня.

Отмечается, что доставщик еды на самокате наехал на шедшую по тротуару 68-летнюю горожанку, а в ответ на замечание ударил ее и скрылся. Петербурженку с телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение, где ей оказывается помощь.

Следственные органы ГСУ СК РФ по Петербургу возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство), постановление о возбуждении которого было отменено первым заместителем прокурора Центрального района Е. Г. Печерским.

В связи с таким решением прокуратуры в настоящее время процессуальные полномочия органов следствия, связанные с собиранием, проверкой и оценкой доказательств в целях установления обстоятельств, предусмотренных ст. 73 УПК РФ, ограничены. Пресс-служба СК РФ

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)