Житель Московского района задержан с наркотиками в протезе ноги

Большее количество запрещенных веществ было у него дома.

37-летний мужчина был задержан 16 августа на Старо-Петергофском проспекте с 2 пакетиками наркотиков в ножном протезе. Общий вес "запрещенки" составил около 3 грамм. При обыске по адресу проживания задержанного полицейские обнаружили и изъяли еще 17 полимерных пакетов с порошкообразным веществом. Подробности дела сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области 3 сентября. Экспертиза установила, что изъятое - мефедрон общей массой около 1 кг.

Возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Подозреваемый помещен под домашний арест.

Ранее стало известно, что за полгода в Петербурге обнаружили 20 нелегальных кредитных организаций.

Видео: Петербургская полиция

