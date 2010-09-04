За полгода в Петербурге обнаружили 20 нелегальных кредитных организаций 

Займы выдавались под видом ломбардов и комиссионок.

За первое полугодие 2024 года в Санкт-Петербурге было обнаружено 20 компаний, занимающихся нелегальным кредитованием. Это на 42,8% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного ГУ Банка России.

Среди "черных" кредиторов были комиссионные магазины, выдававшие займы незаконно, и компании, предлагавшие финансовые пирамиды и их аналоги. Подобные организации действуют вне правового поля и не соблюдают требования законодательства, что может привести к потере имущества и незаконным методам взыскания задолженности.

В общей сложности по России за первое полугодие ЦБ выявил порядка 3,5 тысячи нелегалов на финансовом рынке. Информация обо всех выявленных фактах оперативно направляется в правоохранительные органы и ФАС России. За тот же период был ограничен доступ более чем к 8 тысячам интернет-ресурсов нелегалов.

Банк России рекомендует россиянам не сотрудничать с финансовыми организациями, пока не проверят их законность. Это можно сделать в разделе "Проверить участника финансового рынка" на портале Банка России.

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