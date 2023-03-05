Автомобиль Chery сбил 12-летнего самокатчика в Красносельском районе Петербурга

В результате ДТП ребенка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Полицейские Красносельского района проводят проверку по факту аварии, в которой пострадал несовершеннолетний самокатчик. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу.

Вечером 22 июля на перекрестке проспекта Ветеранов и улицы Пионерстроя автомобиль Chery под управлением мужчины-водителя на пешеходном переходе сбил 12-летнего мальчика, передвигавшегося на самокате.

В результате ДТП ребенка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Детали произошедшего уточняются.

Ранее в Приморском районе Петербурга девушка получила серьезные травмы в результате падения с самоката. Ей диагностировали ушиб мозга, линейный перелом лобной кости.

Фото: Telegram / Топ новости Петербурга