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На проспекте Ветеранов в субботу столкнулись пять машин
Сегодня, 12:16
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На проспекте Ветеранов в субботу столкнулись пять машин

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По предварительным данным, водители и пассажиры отделались ушибами.

В субботу вечером, 4 марта, на проспекте Ветеранов произошло массовое ДТП. Участок дороги около улицы Бурцева не поделили пять легковушек. Об этом сообщили на портале "Мегаполис".

По словам очевидцев, автомобили столкнулись, когда иномарка, которая ехала в сторону метро, совершила разворот, чтобы попасть во внутренний карман. В этот момент второй автомобиль задел ее. От удара машина вылетела на полосу встречного движения и столкнулась с тремя авто.

По предварительным данным, водители и пассажиры отделались ушибами. Серьезных телесных повреждений никто не получил.

На место ДТП прибыли полицейские, спасатели и медики.

Ранее на Piter.tv: на Наставников школьник перебегал дорогу на "красный" и попал под автобус.

Фото: Piter.tv

Теги: дтп на проспекте ветеранов, массовое дтп, мчс, столкнулись пять машин
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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