На проспекте Ветеранов в субботу столкнулись пять машин

В субботу вечером, 4 марта, на проспекте Ветеранов произошло массовое ДТП. Участок дороги около улицы Бурцева не поделили пять легковушек. Об этом сообщили на портале "Мегаполис".
По словам очевидцев, автомобили столкнулись, когда иномарка, которая ехала в сторону метро, совершила разворот, чтобы попасть во внутренний карман. В этот момент второй автомобиль задел ее. От удара машина вылетела на полосу встречного движения и столкнулась с тремя авто.
По предварительным данным, водители и пассажиры отделались ушибами. Серьезных телесных повреждений никто не получил.
На место ДТП прибыли полицейские, спасатели и медики.
Ранее на Piter.tv: на Наставников школьник перебегал дорогу на "красный" и попал под автобус.
Фото: Piter.tv
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