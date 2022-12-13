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На Наставников школьник перебегал дорогу на "красный" и попал под автобус
Сегодня, 10:58
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На Наставников школьник перебегал дорогу на "красный" и попал под автобус

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Ребенок попал в больницу. 10-летний мальчик получил сотрясение головного мозга.

Накануне, 4 марта, ученик четвертого класса угодил под колеса автобуса. Инцидент произошел в 16:40 у дома № 28 по проспекту Наставников. 

По информации Piter.tv, мальчика сбил МАЗ, когда ребенок перебегал дорогу на красный сигнал светофора. За рулем находился 47-летний житель Петербурга. 

Ребенок попал в больницу. 10-летний школьник получил сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ссадину лба.

На данный момент правоохранители проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее на Piter.tv: на Каменноостровском проспекте автоледи сбила женщину с коляской.

Фото: администрация Ленобласти

Теги: дети на дороге, мальчик перебегал через дорогу, нарушение пдд, полиция, попал под колеса автобуса, проспект наставников, скорая
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Картина дня,

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