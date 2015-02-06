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На Московском шоссе образовалась пробка из-за дерущихся водителей

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На кадрах видео две пары дерущихся мужчин.

В субботу, 28 августа, на Московском шоссе водители подрались на проезжей части. Из-за этого инцидента образовалась пробка. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП" в соцсети "Вконтакте".

Инцидент произошел недалеко от Ям-Ижоры. На кадрах видео две пары дерущихся мужчин. Один из участников ударил другого с колена в лоб. В это же время на заднем плане другой агрессор демонстрирует боевые умения. В конце видео молодой человек разнимает конфликтующих. 

Ранее в Рощино задержали мужчину, который напал на приятеля из-за телефона.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: драка, московское шоссе, ям имжора
Категории: Картина дня, Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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