На Московском шоссе образовалась пробка из-за дерущихся водителей

На кадрах видео две пары дерущихся мужчин.

В субботу, 28 августа, на Московском шоссе водители подрались на проезжей части. Из-за этого инцидента образовалась пробка. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП" в соцсети "Вконтакте".

Инцидент произошел недалеко от Ям-Ижоры. На кадрах видео две пары дерущихся мужчин. Один из участников ударил другого с колена в лоб. В это же время на заднем плане другой агрессор демонстрирует боевые умения. В конце видео молодой человек разнимает конфликтующих.

Ранее в Рощино задержали мужчину, который напал на приятеля из-за телефона.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб