В Рощино задержали мужчину, который напал на приятеля из-за телефона

Злоумышленнику понравился телефон знакомого. Он избил товарища и украл смартфон.

В Выборгском районе Ленобласти полицейские поймали мужчину, который напал на друга и украл у него смартфон. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах 28 августа.

Конфликт произошел в четверг, 26 августа, когда два приятеля встретились у поселка Кирилловское. Злоумышленник заинтересовался смартфоном 49-летнего заявителя. Избив товарища, дебошир скрылся с мобильником.

Пострадавший обратился к стражам порядка. Полицейские возбудили уголовное дело. Мужчину нашли в Рощино на следующие сутки.

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