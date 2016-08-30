На улице Академика Лебедева задержали жителя Ярославля, который ограбил пенсионерку

Молодой человек представился сантехником и украл из квартиры бабушки два кошелька.

В пятницу, 27 августа, на улице Академика Лебедева полицейские арестовали уроженца Ярославля, который украл у 79-летней женщины два кошелька. Об этом Piter.tv сообщили в пресс-службе по региону.

По версии следствия, молодой человек приехал в дом № 10 по улице Сантьяго-де-Куба и позвонил в дверь неизвестной ему пожилой женщины. Представившись сантехником, мужчина вошел в квартиру своей жертвы. Осмотрев батарею, он потребовал с "клиентки" денежные средства. Бабушка отказала, но подозреваемый решил не сдаваться - он схватил лежащие на видном месте кошельки и бросился прочь.

Полицейские поймали злоумышленника. Возбуждено уголовное дело.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге задержали мошенника, который предлагал пенсионерам заменить пластиковые окна.

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