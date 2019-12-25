В Петербурге задержали мошенника, который предлагал пенсионерам заменить пластиковые окна

Для того, чтобы оплатить услуги мошенника, пенсионер пришел в банк вместе со злоумышленником.

Днем ранее, 18 августа, в полицию Петербурга поступило сообщение от сотрудника банка, который заподозрил неладное, когда пришел пенсионер с неизвестным мужчиной, чтобы снять порядка 40 тысяч рублей для оплаты его услуг. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Выяснилось, что 83-летний пенсионер ответил на звонок стационарного телефона от неизвестной женщины с предложением услуг по обслуживанию окон. Через несколько часов к пенсионеру в его квартиру на Английском проспекте постучался мужчина и представился работником той самой фирмы, которая предлагает услуги по профилактике пластиковых окон. Далее доверчивый петербуржец подписал договор на оказание услуг на сумму 39 тысяч 800 рублей, хотя рыночная стоимость данной услуги в десятки раз меньше.

На руках у пожилого горожанина такой суммы не было, поэтому мошенник "любезно" сопроводил его до банка. Узнав причину, сотрудник банка вызвал полицию.

На месте задержали 24-летнего жителя Башкирии.

Ранее мы писали, что мошенник из Петербурга похитил косметические товары на сумму более 50 млн рублей.

Фото: Piter.tv