Мошенник из Петербурга похитил косметические товары на сумму более 50 млн рублей

Мужчина зарегистрировал транспортно-логистическую компанию.

Сотрудники транспортной полиции в Петербурге раскрыли кражу косметики на сумму более 50 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД по Северо-Западу.

Ранее в полицию поступило сообщение о том, что из порта Усть-Луга отправился автомобиль с грузом косметических товаров. До места назначения (Москвы) он не добрался.

Следствие установило, что 38-летний петербуржец зарегистрировал подконтрольную ему транспортно-логистическую компанию на Интернет-площадке грузовых перевозок. Чтобы создать видимости от ведения реальной коммерческой деятельности, мужчина нашел логистическую компанию заявкой на перевозку груза и затем на чужом транспорте несколько раз перевез товары.

Когда злоумышленнику поступило предложение о перевозке многомиллионного груза, он решил похитить товар. Это удалось сделать обманным путем. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Сумма ущерба составила более 50 млн рублей.

Петербуржец находится под подпиской о невыезде. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за контрабанду табачных изделий и уклонение от уплаты таможенных платежей.

Фото: пресс-служба УТ МВД по СЗФО