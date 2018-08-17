  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Мошенник из Петербурга похитил косметические товары на сумму более 50 млн рублей
Сегодня, 10:09
110
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Мошенник из Петербурга похитил косметические товары на сумму более 50 млн рублей

0 0

Мужчина зарегистрировал транспортно-логистическую компанию.

Сотрудники транспортной полиции в Петербурге раскрыли кражу косметики на сумму более 50 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД по Северо-Западу.

Ранее в полицию поступило сообщение о том, что из порта Усть-Луга отправился автомобиль с грузом косметических товаров. До места назначения (Москвы) он не добрался. 

Следствие установило, что 38-летний петербуржец зарегистрировал подконтрольную ему транспортно-логистическую компанию на Интернет-площадке грузовых перевозок. Чтобы создать видимости от ведения реальной коммерческой деятельности, мужчина нашел логистическую компанию заявкой на перевозку груза и затем на чужом транспорте несколько раз перевез товары. 

Когда злоумышленнику поступило предложение о перевозке многомиллионного груза, он решил похитить товар. Это удалось сделать обманным путем. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Сумма ущерба составила более 50 млн рублей.

Петербуржец находится под подпиской о невыезде. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за контрабанду табачных изделий и уклонение от уплаты таможенных платежей. 

Фото: пресс-служба УТ МВД по СЗФО

Теги: косметика, логистика, мошенничество
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии