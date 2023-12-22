ФСБ задержала россиянина, пытавшегося подорвать здания судов

Задержанный действовал по указанию украинских спецслужб.

Сотрудники ФСБ России задержали россиянина, пытавшегося подорвать здания двух судов в Тамбове. Об этом сообщил в ЦОС силового ведомства.

В опубликованном сообщении отмечается, что задержанный действовал по указанию украинских спецслужб. Мужчина собирался организовать подрыв самодельных взрывных устройств у зданий Тамбовского областного и арбитражного судов. На него обратили внимание сотрудники РЖД, когда тот закладывал неизвестные предметы в строительный мусор недалеко от вокзала.

Мужчину задержали прибывший по вызову наряд охраны. В ходе осмотра под строительным мусором были обнаружены два самодельных взрывных устройства, которые были обезврежены специалистами-взрывотехниками.

Ранее ФСБ опубликовала видео ликвидации диверсанта ВСУ в Ленобласти.

Видео: ЦОС ФСБ России