ФСБ задержала россиянина, пытавшегося подорвать здания судов

Сотрудники ФСБ России задержали россиянина, пытавшегося подорвать здания двух судов в Тамбове. Об этом сообщил в ЦОС силового ведомства.
В опубликованном сообщении отмечается, что задержанный действовал по указанию украинских спецслужб. Мужчина собирался организовать подрыв самодельных взрывных устройств у зданий Тамбовского областного и арбитражного судов. На него обратили внимание сотрудники РЖД, когда тот закладывал неизвестные предметы в строительный мусор недалеко от вокзала.
Мужчину задержали прибывший по вызову наряд охраны. В ходе осмотра под строительным мусором были обнаружены два самодельных взрывных устройства, которые были обезврежены специалистами-взрывотехниками.
Ранее ФСБ опубликовала видео ликвидации диверсанта ВСУ в Ленобласти.
Видео: ЦОС ФСБ России
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