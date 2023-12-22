ФСБ опубликовала видео ликвидации диверсанта ВСУ в Ленобласти

По информации спецслужб, российский гражданин, вербованный украинской террористической группировкой, планировал совершить серию терактов.

ФСБ России опубликовала видео задержания диверсанта, прибывшего из Литвы, который был ликвидирован в Ленинградской области.

На записи видно, как украинский агент приближается к некоему сооружению возле лесной зоны, после чего его окружают трое силовиков. Диверсант сопротивлялся, но был быстро обезврежен.

По информации спецслужб, российский гражданин, вербованный украинской террористической группировкой, планировал совершить серию терактов, включая нападения на объекты Министерства обороны в Московском регионе, а также на участников одного из добровольческих батальонов и волонтерский центр в Петербурге.

Ранее мы сообщили о том, что в ЛНР задержали женщину, передавшую Киеву координаты для удара по городу Антрациту.

Видео: ФСБ РФ