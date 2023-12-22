В отношении подростка составили девять административных материалов.

В Удмуртии полицейские задержали несовершеннолетнего водителя. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Инцидент произошел в ночь на 5 мая в Ижевске. Экипаж ДПС во время несения службы заметил иномарку, которая остановилась в неположенном месте. Водитель пытался скрыться от автоинспекторов, проигнорировав их сигнал об остановке.

В ходе преследования нарушитель неоднократно проезжал на запрещающий сигнал светофора. Не справившись в итоге с управлением, лихач наехал на опору контактного провода и попытался убежать с места. Его задержали полицейские. Выяснилось, что за рулем иномарки находился 16-летний подросток, у которого не было прав. Задержанный объяснил, что хотел покататься по городу. В отношении молодого человека составили девять административных материалов.

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Видео: Министерство внутренних дел по Удмуртии