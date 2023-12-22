Общая сумма ущерба составила более 43 тысяч рублей.

В Москве пассажир электропоезда украл сумку медицинского работника. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

Инцидент произошел в вагоне электропоезда Подольск – Нахабино. По данным следствия, 40-летний житель столицы заметил на соседнем пассажирском сиденье сумку, которая принадлежала отошедшему пассажиру. Злоумышленник воспользовался случаем и забрал сумку. Вместе с похищенным он вышел на железнодорожной станции Текстильщики в Москве.

Общая сумма ущерба составила более 43 тысяч рублей. Позже стало известно, что сумка принадлежала медработнику, который помогал почувствовавшей ухудшение самочувствия женщине. Похититель был задержан во дворе своего дома сотрудниками полиции. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

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Видео: Telegram / МВД МЕДИА