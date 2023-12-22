В Волховском районе мужчина не смог вернуться домой с острова Новоладожского канала

На помощь мужчине пришла дежурная смена поисково-спасательного отряда города Новая Ладога.

В Волховском районе прошла спасательная операция. Сегодня ночью, 10 мая, житель Ленобласти не смог вернуться с острова Новоладожского канала. Добраться до дома ему помогли спасатели. Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательной службы ЛО".

На помощь мужчине пришла дежурная смена поисково-спасательного отряда города Новая Ладога. Спасатели обнаружили пострадавшего и доставили его в деревню Лигово. Подробности уточняются.

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Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО