На проспекте Красных Командиров горели бытовки

Тушить бытовки прибыли 10 спасателей и две спецмашины. Спустя час пожар удалось ликвидировать.

Сегодня ночью, 10 мая, в Курортном районе произошел пожар. На проспекте Красных Командиров у дома 9 полыхали две бытовки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 00:09. В двух бытовках, размерами 2х4 метра каждая, происходило горение по всей площади.

Тушить бытовки прибыли 10 спасателей и две спецмашины. Спустя час пожар удалось ликвидировать.

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что во время пожара в квартире на улице Костюшко погиб мужчина.

Фото: Piter.tv