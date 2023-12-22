В Подмосковье задержали подозреваемую в использовании рабского труда

В Подмосковье полицейские задержали подозреваемую в использовании рабского труда. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".
По предварительным данным следствия, задержанная незаконно удерживала пятерых мужчин и женщину в квартире одного из домов в Балашихе. Отмечается, что женщина забрала у них документы и телефоны, а также применяла физическое и психологическое насилие. Кроме того, фигурантка отправляла их просить милостыню в местах массового скопления людей.
В ходе обысков сотрудники полиции изъяли денежные средства и банковские карты. Возбуждено уголовное дело. Фигурантке избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее мы сообщали, что в Смоленской области задержаны подозреваемые в серии хищений иномарок.
Видео: Telegram / МВД МЕДИА
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