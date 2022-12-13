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На улице Комсомола столкнулись трамвай и легковушка
Сегодня, 9:53
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На улице Комсомола столкнулись трамвай и легковушка

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В результате случившегося автомобиль сильно помялся.

Сегодня утром, 19 февраля, в Петербурге произошло ДТП. На улице Комсомола при повороте с улицы Академика Лебедева трамвай влетел в иномарку. Об этом сообщили в tg-канале "Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

В результате случившегося автомобиль сильно помялся. Информация о пострадавших уточняется. 

Добавим, что на участке, где произошла авария, затруднено движение.

Ранее на Piter.tv: в квартире на Васильевском острове женщина нашла труп соседа, накрытый подушкой.

Фото: Piter.tv

Теги: дтп с трамваем, транспорт, улица академика лебедева, улица комсомола
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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