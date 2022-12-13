На улице Комсомола столкнулись трамвай и легковушка

В результате случившегося автомобиль сильно помялся.

Сегодня утром, 19 февраля, в Петербурге произошло ДТП. На улице Комсомола при повороте с улицы Академика Лебедева трамвай влетел в иномарку. Об этом сообщили в tg-канале "Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

В результате случившегося автомобиль сильно помялся. Информация о пострадавших уточняется.

Добавим, что на участке, где произошла авария, затруднено движение.

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Фото: Piter.tv