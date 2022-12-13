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В квартире на Васильевском острове женщина нашла труп соседа, накрытый подушкой
Сегодня, 9:31
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В квартире на Васильевском острове женщина нашла труп соседа, накрытый подушкой

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Тело мужчины было испачкано кровью.

Накануне, 18 февраля, на 14-й линии В. О. в доме № 97 обнаружили труп горожанина. Тело мужчины нашла соседка. 

По информации Piter.tv, мертвый мужчина лежал на кухонном диване. Его голова была накрыта подушкой. На теле погибшего нашли заметили следы крови. На его голенях – порезы.

Труп направили в морг для установления причины смерти. Обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее на Piter.tv: Агапитова осудила сотрудников центра "Просто" на Васильевском, которые не впустили 50-летнюю женщину в коворкинг.

Фото: Piter.tv

 

Теги: васильевский остров, полиция, труп мужчины, убийство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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