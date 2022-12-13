Агапитова осудила сотрудников центра "Просто" на Васильевском, которые не впустили 50-летнюю женщину в коворкинг

Уполномоченный по правам человека в Петербурге пообещала привлечь прокуратур.

В Северной столице 50-летнюю женщину не впустили на молодежное мероприятие в пространстве "Просто" на Васильевском острове. Власти Петербурга назвали ситуацию неприемлемой. Свое мнение по данной проблеме высказала уполномоченный по правам человека в Петербурге Светлана Агапитова.

Напомним, коворкинг не открыл двери для посетительницы из-за ее возраста. Руководство общественного пространства заявило, что посещать коворкинг могут только люди в возрасте от 14 до 35 лет. В комитете по молодёжной политике поддержали решение сотрудников "Просто".

Светлана Агапитова назвала случившееся дискриминацией. Она пообещала обратиться в городскую прокуратуру и разобраться в этом конфликте.

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