В 2023 году петербуржцы стали чаще бывать в ресторанах

По словам экспертов, в России восстанавливается уровень потребления.

Петербуржцы стали тратить больше денег в ресторанах и кафе. В январе этого года средний чек в ресторане составил 1,5 тыс. рублей, что на 10 процентов больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом сообщили "Невские Новости" со ссылкой на пресс-службу аналитического ресурса "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД".

В кафе быстрого питания горожане оставляют около 360 рублей, что на 7 процентов больше, чем в 2022 году. В столовых и кафе за один визит жители Северной столицы тратят чуть больше 800 рублей (на одного гостя).

Аналитки выяснили, что в городе на Неве немного упал спрос на фастфуд. Теперь горожане чаще выбирают отдых в ресторане, куда они приходят за праздничным настроением.

По словам экспертов, в России после пандемии восстанавливается уровень потребления.

Ранее на Piter.tv рассказали, куда сходить на Масленицу в Петербурге.

Фото: Pxhere