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В 2023 году петербуржцы стали чаще бывать в ресторанах
Сегодня, 19:13
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В 2023 году петербуржцы стали чаще бывать в ресторанах

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По словам экспертов, в России восстанавливается уровень потребления.

Петербуржцы стали тратить больше денег в ресторанах и кафе. В январе этого года средний чек в ресторане составил 1,5 тыс. рублей, что на 10 процентов больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом сообщили "Невские Новости" со ссылкой на пресс-службу аналитического ресурса "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД".

В кафе быстрого питания горожане оставляют около 360 рублей, что на 7 процентов больше, чем в 2022 году. В столовых и кафе за один визит жители Северной столицы тратят чуть больше 800 рублей (на одного гостя).

Аналитки выяснили, что в городе на Неве немного упал спрос на фастфуд. Теперь горожане чаще выбирают отдых в ресторане, куда они приходят за праздничным настроением.

По словам экспертов, в  России после пандемии восстанавливается уровень потребления. 

Ранее на Piter.tv рассказали, куда сходить на Масленицу в Петербурге.

Фото: Pxhere

Теги: аналитика, где отдыхают петербуржцы, кафе, отдых в спб, платформа офд, рестораны, статистика
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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