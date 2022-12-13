Празднование Масленицы в Петербурге 2023: программа мероприятий

Масленица в этом году пройдёт с 20 по 26 февраля. Основные городские и коммерческие мероприятия в Петербурге, связанные с проводом зимы, состоятся в именно в этот период.

Близится время Масленицы - одного из самых известных и любимых праздников России, традиции и обычаи которого пришли к нам из глубокой древности. Масленичная неделя – народный праздник, направленный на то, чтобы проводить зиму и встретить весну – время гуляний, веселья, плясок и игр!

Масленица в этом году пройдёт с 20 февраля по 26 февраля. Основные городские и коммерческие мероприятия в Петербурге, связанные с проводом зимы, состоятся в именно в этот период.

Фото: Pxhere

Уличные фольклорные программы "Масленица 2023" состоятся почти в каждом районе Санкт-Петербурга. Мы подготовили для вас подборку событий на Масленичную неделю.

Главными площадками масленичных гуляний и мероприятий в нашем городе в 2023 году будут: ЦКД Кировец, Петропавловская крепость, ЦПКиО им. С. М. Кирова, Павловский парк, парк культуры и отдыха г.Колпино, этнопарк "Усадьба Богословка" и парк им. Бабушкина (Парк Сказок).

Фото: ВКонтакте / Этнопарк Усадьба "Богословка" (angagarina)

Масленица в этнопарке деревянного зодчества "Усадьба Богословка" с 20 по 26 февраля

Отпраздновать Масленицу, узнать о традициях праздника, поучаствовать в народных играх и забавах, изготовить памятный сувенир и угоститься чаем с блинами - все это ожидает гостей на новой платной интерактивной, масленичной программе в "Усадьбе Богословка".

Масленица в ЦКД "Кировец" на Стачек с 20 по 26 февраля

В течение всей масленичной недели в ЦКД "Кировец" на проспекте Стачек будут проходить тематические мероприятия. Например, 23 февраля в 12:00 пройдут мастер-классы масленичной тематики, а 24 февраля в 12:00 - лайф-шоу "Блин не комом" с прямой трансляцией.

Праздничное народное гуляние "Широкая масленица 2023" начнётся на уличной площадке в 13:00.

Вход на все мероприятия свободный.

Масленица в парке им. Бабушкина (Парк Сказок) 25 и 26 февраля

В программе запланированных мероприятий: шоу и танцы, молодецкие забавы, бесплатные фотосессии, флэшмобы, лотереи, розыгрыши призов и, конечно же, тематические мастер-классы.

Сожжение чучела состоится 26 февраля в 18:00.

Вход свободный.

Фото: ВКонтакте / Парк им. Бабушкина: ледовый каток, аттракционы

Масленица в Павловском парке 25 и 26 февраля

В Павловском парке гостей праздника ждут горячие блины и чай из самоваров, народные розыгрыши и забавы, состязания с перетягиванием каната и распиливанием дров на скорость. И все это с 10:00 до 18:00.

Самые смелые посетители праздника могут поучаствовать в традиционных боях на бревне подушками, в шуточных кулачных боях со скоморохами и даже померить силу с ряженым медведем.

Также на главной сцене Площади гуляний выступят музыкальные коллективы - фольк-шоу группа "Колесо", казачья группа "Злато", вокальный ансамбль "Гармония" и кавер-группа "Русский музей". И не забудем про выступление ярмарочного факира!

Параллельно с профессиональными музыкантами свои творческие навыки продемонстрируют любители. На главной сцене будут проходить соревнования гармонистов. Любой, кто умеет играть на гармони или баяне, сможет принять участие в конкурсе. Будет также проведен Парад Маслениц - конкурс-выставка самодельных обрядовых кукол.

Гостям предложат коллективные игры, творческие розыгрыши познавательные конкурсы и народные хороводы.

Финальный аккорд праздника в 17:30 - огненное шоу, традиционное сжигание трехметрового чучела Масленицы и зажигание четырехметрового костра.

Масленица в ЦПКиО им. Кирова на Елагином острове 26 февраля

В этом году масленичные гуляния пройдут с 12:00 до 18:30 на семи интерактивно-развлекательных площадках - с участием уличных театров, многочисленных ряженых и скоморохов и бравых казаков с конно-трюковой программой. На Сытном дворе проведут весёлые масленичные игры, забавы и гастрономическое пиршество. Веселье продлится до самого вечера, а завершатся проводы зимы шуточным Масленичным поездом и сжиганием семиметрового Чучела на Масляном лугу в 18:00.

Фото: ВКонтакте / ЦПКиО им. С.М. Кирова | Елагин остров (Роман Евгеньев)

Масленица в Парке культуры и отдыха г. Колпино 26 февраля

Петропавловская крепость обычно является одной из главных площадок Масленицы в Санкт-Петербурге. Праздничную программу Масленицы у Петропавловской крепости открывает полуденный выстрел и выступления народных коллективов на площади у Нарышкина бастиона.

Народные забавы, блинчики, концерты, увлекательные конкурсы, мини-аттракционы, традиционная масленичная ярмарка и вкусные призы ждут гостей острова в 14:00. Кульминацией программы станет сжигание чучела Масленицы.

Ранее на Piter.tv: повара поделились с Piter.TV рецептами блинов на Масленицу.

Фото: ВКонтакте / ЦПКиО им. С.М. Кирова | Елагин остров (Роман Евгеньев)

Материал подготовила для Piter.tv Екатерина Романова