В этом году по новым дорогам на намывных территориях Васильевского острова запустят рабочее движение

С 27 апреля по 15 августа будут перекрыты три заезда на бульваре Грина.

В этом году по пяти новым дорогам на намывных территориях в западной части Васильевского острова запустят рабочее движение. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

Общая протяженность магистралей составляет семь километров. Сейчас на бульваре Головнина у набережной производится укладка песчаного полотна. Работы ведутся и на бульваре Александра Грина от Площади Европы до набережной. Там продолжают устройство дренажной системы. Отмечается, что с 27 апреля по 15 августа будут перекрыты три заезда на бульваре Грина.

В прошлом году было открыто рабочее движение по проспекту Крузенштерна, от Шкиперской развязки до бульвара Головнина.

Напомним, что на намывных территориях планируется построить 15,1 километра улиц и магистралей.

Ранее мы писали, что в Выборгском районе введут ограничения на дорогах 23 апреля.

Фото: Telegram / Дороги и мосты Петербурга