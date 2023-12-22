До 2050 года в петербургские теплосети инвестируют 1,3 трлн рублей

Предполагается, что к 2050 году повреждаемость на трубопроводах в зоне ответственности АО "Теплосеть СПб" снизится с текущих 1,85 до 0,71 дефекта на километр.

В теплосети Петербурга намерены инвестировать до 2050 года порядка 1,3 трлн рублей. Сумма сопоставима с годовыми тратами города, передает "Деловой Петербург" 3 мая.

Схема теплоснабжения Петербурга в период с 2024 по 2033 годы предполагает 373,9 млрд рублей. Согласно новому плану, за 10 лет городу на Неве нужно будет на 11,7% больше средств.

Долгосрочные многолетние планы для коммунальной сферы – это нормальная практика. Быстрых результатов в этой отрасли никто не ждет. Но есть и понимание, что ежегодно кроме обычной инфляции у нас растет стоимость материалов и оборудования для содержания и ремонта сетей, включая энергетические. Конечно, в финале сумма может оказаться выше, чем мы сегодня слышим. Алла Бредец, руководитель регионального центра НП "ЖКХ Контроль" в Петербурге

Предполагается, что к 2050 году повреждаемость на трубопроводах в зоне ответственности АО "Теплосеть СПб" снизится с текущих 1,85 до 0,71 дефекта на километр.

Ранее мы рассказывали о том, что ГУП "ТЭК СПб" проведет 12 температурных испытаний в шести районах Петербурга.

Фото: Piter.TV