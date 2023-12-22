ГУП "ТЭК СПб" проведёт 12 температурных испытаний в шести районах Петербурга

Специалисты в дни проведения испытаний проверят 36 км трубопровода.

С 16 по 18 апреля специалисты планируют провести 12 температурных испытаний теплосетей в шести районах Санкт-Петербурга. В этот период у 62 тыс. жителей города будет отключена горячая вода, сообщает пресс-служба ГУП "ТЭК".

Так, в Кировском районе испытания пройдут в пределах Канонерского острова и Путиловской набережной. В Пушкинском районе проверят теплосети от котельной в поселке Тярлево, на Большой и Спортивной улице. Также будут проверены магистральная и внутриквартальная теплосеть на Кузьминском и Петербуржском шоссе, а также на Магазейной, Церковной, Оранжерейной и Дворцовой улице. В Приморском районе испытания проведут на Заусадебной, Полевой, Сабировской улице.

Теплосеть также проверят в Красногвардейском районе на Камышинской, Лесопарковой улице и на Рябовском шоссе. Распределительные сети испытают на шоссе Революции. В Выборгском районе тесты пройдут на улице Фаберже, Ломоносова и Набережной, Гельсингфорсской улице и Большом Сампсониевском проспекте. В Невском районе испытания будут проводиться на улице Цимбалина.

Специалисты ГУП "ТЭК" в дни проведения испытаний проверят 36 км трубопровода. Всего до 23 апреля в различных районах города планируется провести 35 температурных испытаний. Подробную информацию об адресах проведения тестов можно найти на сайте ГУП "ТЭК" Петербурга.

Ранее мы сообщили о том, что реконструкцию более 16 км трубопроводов Военного квартала провели в Пушкине.

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