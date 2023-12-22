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Реконструкцию более 16 км трубопроводов Военного квартала провели в Пушкине
Сегодня, 16:49
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Реконструкцию более 16 км трубопроводов Военного квартала провели в Пушкине

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Временные трубопроводы были демонтированы, а после завершения работ благоустройство будет восстановлено в полном объеме в установленные сроки.

На сегодняшний день в Пушкинском районе Петербурга специалисты ГУП "ТЭК СПб" обновила более 16,5 км трубопроводов в квартале "15+15", который ограничен Красносельским шоссе, улицами Саперная, Гусарская и Парковая. Об этом сообщил "Петербургский дневник", ссылаясь на пресс-службу компании.

С начала осени 2022 года проводилась реконструкция теплосетей от пяти уже модернизированных центральных тепловых пунктов.

Временные трубопроводы были демонтированы, а после завершения работ благоустройство будет восстановлено в полном объеме в установленные сроки.

Ранее мы сообщили о том, что реконструкция двух котельных на Канонерском острове завершится к концу 2024 года.

Фото: пресс-служба ГУП "ТЭК СПб"

Теги: гуп тэк спб, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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