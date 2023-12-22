Реконструкция двух котельных на Канонерском острове завершится к концу 2024 года

Демонтажные работы в помещениях уже провели.

Накануне специалисты ГУП "ТЭК СПб" приступили к переустройству двух центральных тепловых пунктов (ЦПТ) на Канонерском острове в Петербурге. В рамках модернизации ЦТП переоборудуют в экологичные котельные с дальнейшим выводом паропровода из эксплуатации, рассказали в пресс-службе Смольного 3 апреля.

После технического перевооружения источники будут работать на природной газе за счет двух отечественных водогрейных котлов. На ЦТП предусмотрят возможность перехода на дизельное топливо в случае необходимости.

Демонтажные работы в помещениях уже провели. На одном источнике установлены котлы, насосы и теплообменники российского производства, на другом идет заливка фундаментов под тепломеханическое оборудование и котлоагрегаты. После этого пройдут монтаж тепломеханического и газового оборудований, дымовых труб, электромонтажные работы, подключение трубопровода к газопроводу и сетям электроснабжения, ремонт зданий, обустройство охранной системы и благоустройство прилегающих территорий.

Источники будут работать в автоматизированном режиме без постоянного присутствия персонала. Вся информация о работе оборудования будет передаваться на диспетчерский пункт удаленно. Пресс-служба Смольного

Модернизация ЦТП продлится до конца 2024 года. Ввод в эксплуатацию новых источников позволит обеспечить качественным теплоснабжением 5 тыс. жителей Канонерского острова.

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Фото: пресс-служба Смольного